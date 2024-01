Barzaghi: «Inter, abbondanza a destra. Monza? Doppia valenza»

Barzaghi parlando dell’Inter si è espresso sulla grande abbondanza nell’out di destra. Poi per quanto riguarda la partita col Monza ha una duplice importanza.

ABBONDANZA − Matteo Barzaghi, da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha detto la sua sul match contro il Monza: «Partita difficile, tanti ex contro. Tra cui Carboni definito gioiello da Palladino. Tanti giocatori che avranno motivazioni particolari nell’affrontare il loro passato. La cosa positiva è il rientro di Dimarco, ci potrebbe essere anche l’occasione per Buchanan. Sovraffollamento a destra con Buchanan, Dumfries e lo stesso Darmian. La partita di domani contro il Monza sarà molto importante. Sia per continuare ancora a mettere pressione sulla Juventus, che per presentarsi al meglio per la Supercoppa Italiana, che si disputerà a Riad, dove l’Inter giocherà la semifinale venerdì prossimo contro la Lazio».