Barzaghi: «Inter, a Cagliari Inzaghi può eguagliare Conte! Ecco il dato»

L’Inter domani è attesa dalla sfida delicatissima contro un Cagliari in piena lotta salvezza e che alla luce del pari tra Empoli e Salernitana può tentare il sorpasso sui campani (vedi report). Matteo Barzaghi – intervenuto da Appiano Gentile nel corso del pomeriggio di Sky Sport -, snocciola qualche dato

DATI – L’Inter domani alle 20.45 scende in campo contro il Cagliari all’Unipol Domus nel match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A (QUI le ultime). Matteo Barzaghi parla dello stato d’animo in casa nerazzurra e svela un dato in caso di vittoria: «Credo che in questo momento la stanchezza fisica può passare in secondo piano perché prima ci sono le energie che arrivano dalla Coppa Italia. Ora l’Inter è soddisfatta per l’ottava Coppa Italia vinta e per un andamento comunque positivo in stagione. Se dovesse vincere a Cagliari raggiungerebbe i 39 punti in trasferta eguagliando la seconda stagione di Conte – che aveva fatto meglio in casa -, e terzo miglior rendimento di sempre».