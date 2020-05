Barzaghi: “Inter, 4 partite in 10 giorni? Conte e i giocatori pronti!”

Condividi questo articolo

La ripresa del calcio italiano è appena stata sancita, e il calendario dell’Inter è già abbastanza fitto. Considerando il recupero contro la Sampdoria, previsto già per il 20 giugno, gli uomini di Conte rischiano di giocare 4 partite in 10 giorni. Il commento di Matteo Barzaghi, in collegamento per “Sky Sport” da Appiano Gentile.

TOUR DE FORCE – Lo sblocco di Serie A e Coppa Italia (vedi articolo) crea già i primi intasamenti nel calendario. Tra il 13 e il 14 giugno, l’Inter disputerà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. In caso di passaggio del turno, i nerazzurri giocheranno la finale mercoledì 17 giugno. Domenica 20 è invece in programma il recupero contro la Sampdoria, rinviata dal 23 febbraio. Dal 23 riprenderebbe invece la Serie A, dalla sfida contro il Sassuolo. Un vero e proprio tour de force, che sembra non spaventare troppo Antonio Conte. Il commento di Matteo Barzaghi: «Credo che il lavoro che l’Inter sta facendo in queste settimane, molto intenso, è come se fosse una preparazione vera e propria. Un lavoro fatto nell’ottica di essere pronti il prima possibile, anche a una partita dopo l’altra. L’Inter rischia di giocare 4 partite in 10 giorni. E questa è una delle perplessità sollevate dai dirigenti nei giorni scorsi, ma erano pronti ad affrontare questa situazione. E anche Conte sta lavorando in modo da adattarsi agli impegni ravvicinati, anche per risolvere anche i primi problemi che si sono visti sul campo».