Barzaghi: «Inter, 2024 importante economicamente. Zhang…»

Nell’assemblea di soci della scorsa mattina l’Inter ha approvato il bilancio di giugno 2023. Matteo Barzaghi delinea ciò che è successo dalle parti della sede di Viale della Liberazione su Sky Sport.

BILANCIO – Matteo Barzaghi dice: «C’è voglia di migliorare dal punto di vista sportivo e per i conti. Sono migliorati, ma non sistemati definitivamente. Antonello ha prospettato le speranze future per il nuovo stadio: dalla possibilità di costruire una struttura accanto a San Siro con il Milan fino all’ultima ipotesi Rozzano in piedi con l’obiettivo di giocare nello stadio nel 2028/2029. Zhang spera in un futuro di vittorie e seconda stella. Il prossimo anno sarà importante economicamente, a maggio scadrà il prestito da Oaktree di 275 milioni più interessi. Dalla scelta del presidente per il rifinanziamento o meno dipendono i prossimi mesi. Comunque l’orizzonte della squadra di Inzaghi sembra buono, domenica si torna al campo per la sfida contro la Roma di Lukaku».