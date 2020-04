Barzaghi: “Iniziata la fase 2 dell’Inter, obiettivo inizio maggio”

Condividi questo articolo

Matteo Barzaghi ha fatto il punto per Sky Sport su come l’Inter si sta organizzando per la ripresa delle attività dopo l’emergenza Coronavirus

LA FASE DUE – L’Inter sta preparando la sua fase 2: «La fase due dell’Inter, studiata da tempo, è pronta a decollare. L’obiettivo è essere preparati per la ripresa a inizio maggio e il primo passo è il rientro degli stranieri che sarà completo entro la prossima settimana, quindi massimo a Pasquetta saranno tutti a Milano, poi la quarantena in casa per 14 giorni salvo diverse disposizioni in modo da avere la rosa a disposizione per inizio maggio, pronti per qualsiasi decisione collettiva aspettando di capire come e se riprenderanno gli allenamenti seguendo le linee guida dei medici. La società è stata attenta ai dettagli fin da subito, con l’alimentazione, gli strumenti per l’allenamento a casa, i programmi personalizzati e il monitoraggio per mantenere una forma di condizione».