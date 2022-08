Barzaghi: «Dzeko-Correa, ieri dimostrata una cosa! Contro la Lazio…»

Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24, fa il punto sull’Inter reduce dalla netta vittoria contro lo Spezia

CRESCITA – Queste le parole di Matteo Barzaghi: «La notizia migliore che si porta Inzaghi da ieri è che la Lu-La sia sempre la Lu-La, ovvero che performa in maniera notevole. Lukaku da profondità e allunga le difese avversarie, con ciò crea occasioni anche per i compagni. È interessante vedere come Dzeko possa vivere questa situazione: non è più titolare ma è un giocatore importante e ieri quando è entrato lui, così come Correa, hanno dimostrato di avere il piglio giusto. Hanno determinato il gol del 3-0. Ha fatto bene Gagliardini, ha fatto bene Asllani. Adesso arriva la prova quella vera, contro la Lazio a Roma».