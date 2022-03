Barzaghi: «Dybala? Inter vigile ma non può pensarci. Vedremo a giugno»

Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha parlato della suggestione Dybala-Inter. Per il giornalista, la dirigenza al momento non può minimamente pensare ad un acquisto del genere

DISCORSO RINVIATO − Barzaghi dice la sua sulla questione Dybala-Inter: «Dybala? Al momento l’Inter non ci sta pensando e non può farlo visto il monte ingaggi della rosa. Deve fare altre operazioni, bisognerà capire cosa succede a giugno quando partiranno giocatori come Alexis Sanchez e Arturo Vidal che hanno l’ingaggio più pesante. Il club è vigile ma non ha accelerato. A giugno ne riparliamo. Beppe Marotta lo conosce benissimo, meglio di tutti. È un giocatore che è sempre piaciuto all’AD nerazzurro».