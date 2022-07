Barzaghi: «Dybala e Bremer? Pazienza finisce. Skriniar, ci hanno detto…»

Dopo i mancati arrivi di Dybala e Bremer, l’Inter lavora a blindare Skriniar. Intervenuto in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, Marco Barzaghi ha spiegato i nuovi scenari in casa nerazzurra

SENSAZIONI − Barzaghi spiega la situazione sul mercato dell’Inter: «L’interismo l’ha presa malissimo su Bremer e Dybala. Su Dybala si era già capito che con l’arrivo di Lukaku l’Inter aveva fatto una scelta tattica lasciando in stand-by l’argentino ma la pazienza ad un certo punto finisce. Bremer anche per questo ha preso la palla al balzo della Juventus. Skriniar? Chiaro che questo mercato in cui la parola vale sempre meno, bisogna restare sempre aperti a più opzioni. Ma c’è stato detto che lo slovacco verrà tolto dal mercato e rinnovato. Partirà solo per una richiesta di 100 milioni di euro».