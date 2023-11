Barzaghi: «Dimarco l’uomo dei gol impossibili. Inter, che partenza!»

Barzaghi si focalizza su Dimarco, uomo copertina dopo l’eurogol durante Inter-Frosinone. Il giornalista poi parla dei numeri.

SUPER PARTENZA − Matteo Barzaghi, in collegamento da Milano per Sky Sport 24, si è espresso su Dimarco e la partenza dei nerazzurri: «Dimarco in copertina, l’uomo dei gol impossibili, ha sbloccato una partita non semplice lanciando l’Inter. L’Inter impara dai precedenti errori, da sosta a sosta ha vinto sei partite. 31 punti, vetta, 29 gol fatti, 6 gol subiti e ottavi Champions League. Meglio di così non si poteva fare e Inzaghi ha 7 punti in più. Miglior partenza di sempre e soltanto Conte al primo anno aveva fatto 31 punti dopo 12 giornate, Spalletti 30. Questa è una partenza molto positiva, adesso ci sarà il tempo di vedere cosa fanno i nazionali. Contro la Juventus l’Inter giocherà con due punti di vantaggio e con un più 10 dal Napoli».