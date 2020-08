Barzaghi: “Conte chiede un confronto con Zhang. Inter, diverse scintille”

Barzaghi ha parlato delle parole di ieri di Antonio Conte che aprono diversi scenari in casa Inter (qui i dettagli). Sono state molte le scintille in questa stagione e presto sarà tempo di chiarimenti: l’allenatore chiede un confronto con Steven Zhang. Di seguito le dichiarazioni a SkySport24

TEMPO DI CONFRONTI – Matteo Barzaghi e gli scenari futuri: «Le parole di ieri di Conte evidenziano una distanza tra lui e i dirigenti: Marotta, Ausilio e gli altri. Andando avanti così è difficile pensare a una prosecuzione. Molto dipenderà da ciò che succederà da qui in avanti. Marotta è maestro nel ricucire anche nei momenti complicati, ma l’allenatore chiede un confronto con Steven Zhang per chiarire ciò che non è andato bene in questa stagione. Si parte dalle questioni di mercato post-Dortmund a quelle sui calendari: ci sono state diverse scintille. La società ha sempre detto di voler continuare con Conte, mentre lui chiede garanzie per andare avanti. Secondo il tecnico, il club magari è troppo morbido e diplomatico su alcune questioni: l’allenatore chiede una gestione più interventista».