Barzaghi: “Conte uragano in panchina, guida Lukaku. Rispetto a Icardi…”

Matteo Barzaghi, intervenuto a “Tutti Convocati” su “Radio 24”, ha riportato la sua testimonianza del rapporto tra Antonio Conte e Romelu Lukaku durante le partite dell’Inter vissute da bordocampo

FILO ROSSO – Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport”, ha raccontato il rapporto tra Antonio Conte e Romelu Lukaku durante le partite dell’Inter vissute da bordocampo. In particolare, il giornalista ha evidenziato una differenza rispetto a Mauro Icardi: «Conte dice tutto a Lukaku durante la partita e lui si gira sempre a guardarlo, anche dopo un gol. C’è un filo rosso tra i due che non si spezza mai. Il tecnico gioca la partita. Lukaku ha una generosità con lui e i compagni che non ho mai visto negli attaccanti precedenti, tra cui Icardi. Antonio da bordocampo è incredibile, è un uragano».