Barzaghi (Sky): «Conte verso la rescissione. Tifosi Inter in protesta»

Matteo Barzaghi, inviato Inter per Sky Sport, è intervenuto in collegamento durante l’edizione “Il calcio è servito”. Il giornalista ha parlato della situazione relativa al tecnico Conte, in procinto di lasciare Milano

FUTURO CONTE − Matteo Barzaghi ha parlato della situazione febbricitante relativa alla permanenza o meno del tecnico pugliese all’Inter: «Non è semplice trovare un compromesso tra Antonio Conte e società. Partita a scacchi con posizioni lontane. Si va verso una risoluzione consensuale del contratto, mancano ancora dei passaggi. Bisogna raccontare ora per ora ciò che succede. Non possiamo, dunque, darla come una soluzione definitiva. Una delegazione della parte più calda sta esprimendo delle proteste contro la società per evitare che si toccano allenatore, staff e giocatori (vedi foto, ndr). La rescissione sembra la soluzione più plausibile, nei prossimi giorni avremo la parola fine».