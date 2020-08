Barzaghi: “Conte-Inter: gli scenari. SocietÃ  proverÃ  a mediare. Zhang…”

Barzaghi: “Conte-Inter: gli scenari. Società proverà a mediare. Zhang…”

Matteo Barzaghi, in collegamento su “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter ed in particolare delle dichiarazioni di Antonio Conte arrivate al termine del match. Secondo il giornalista è difficile pensare ad una riconciliazione

MEDIAZIONE – Questa l’analisi di Matteo Barzaghi: «Dopo Bergamo si era parlato di una frattura difficilmente ricostruibile tra l’Inter e Conte. Era sorto un problema in quel momento, era un problema che si trascinava da settimane. Adesso non so quanto l’Inter abbia la possibilità di accontentare le richieste del tecnico. Lo scenario più verosimile è quello che vede qualche cambiamento in arrivo. Io non credo che Zhang possano fare una rivoluzione societaria. Si potrà provare a mediare, magari sul mercato. Anche se è difficile modificare in maniera sostanziale la rosa. Visti i problemi economici di questo periodo, a causa del Covid, non è facile spendere tanto sul mercato. Difficile che possano trovare una sintesi sui cambiamenti radicali. Zhang farà un tentativo di mediazione, ma è complicato. La società non ha mai avuto l’intenzione di mandarlo via».