Barzaghi: «Confronto prima di Inter-Barcellona. Data da segnare: il motivo»

Matteo Barzaghi ha parlato di un confronto avvenuto in casa Inter prima del match di Champions League a San Siro contro il Barcellona.

CONFRONTO – Queste le parole da parte di Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, prima del match che giocherà l’Inter oggi contro la Salernitana. «Due cose: una, Onana che dopo la partita, l’ultima di Champions League al Camp Nou, gli abbiamo chiesto come Handanovic lo stesse aiutando. E lui ha risposto. “Lui mi racconta tutte le cose che io non so del calcio italiano. Andiamo a giocare a Reggio Emilia, mi dice. ‘Guarda che il campo è più piccolo'”. E in questo modo anche Handanovic si sta rendendo utile, seppur non giocando. Altra cosa: il confronto. Retroscena: il confronto importante, di cui ha parlato Bastoni (vedi articolo, ndr), andato in scena prima di Inter-Barcellona. Quindi quella giornata lì, ed è in quella partita che si iniziano a vedere più pacche sulle spalle, più gesti a chiedere scusa al compagno dopo un errore. Cose che invece in precedenza non si erano viste, per cui insomma, secondo me, quella, se sarà confermata chiaramente dal risultato di oggi e dai prossimi, quella data andrà segnata con un cerchio rosso perché è la data evidentemente in cui qualcosa è cambiato nello spogliatoio».