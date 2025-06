Barzaghi: «Chivu profilo giusto nel momento giusto! E Pio Esposito…»

Barzaghi commenta le parole di Cristian Chivu dopo la presentazione di ieri sera. Il giornalista, vicino alle questioni legate all’Inter, ha poi citato anche Pio Esposito.

PROFILO GIUSTO NEL MOMENTO GIUSTO – Ieri alle 23.15 italiane, Chivu si è presentato al mondo come nuovo allenatore nerazzurro. Matteo Barzaghi, ospite negli studi di Sky Sport 24, commenta in questo modo: «Credo che questo sia l’aspetto principale di Chivu allenatore, il fatto che richiami il passato da giocatore e poi da allenatore delle giovanili e il fatto di aver conquistato la salvezza col Parma, strappando risultati anche con grandi club, come contro Inter o Napoli, questo ha fatto sì che lui fosse il profilo giusto nel momento giusto. L’Inter aveva bisogno di portare a casa un allenatore che potesse garantire la soluzione giusta nel momento in cui serviva: puntare su Chivu significava puntare su uno di casa, uno made in Inter come ha detto Marotta».

CARTA VINCENTE DELLA DIRIGENZA – Infine, Barzaghi conclude così: «Chivu rappresenta una carta vincente anche per quanto riguarda la dirigenza, Pio Esposito ad esempio ha giocato nelle giovanili e rappresenta una carta importantissima per i prossimi anni dell’Inter. Chivu è una carta importante anche per questo. Lui in conferenza ha usato parole come appartenenza, interismo e orgoglio. Quando ti chiama l’Inter uno come lui è chiamato a rispondere immediatamente».