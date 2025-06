Barzaghi spiega: «Chivu-Inter, tra certezza e attese! Cecchi può restare»

Matteo Barzaghi ha fatto il punto sulla questione allenatore in casa Inter, con Cristian Chivu che deve risolvere gli ultimi dettagli burocratici prima di diventare ufficialmente tecnico nerazzurro. Poi una chicca.

LA SITUAZIONE – L’Inter e Cristian Chivu sono pronti all’intesa definitiva. Dopo aver definito l’inizio della propria storia insieme, le parti sono in attesa degli ultimi dettagli prima di sigillare in via formale l’accordo. Di seguito gli ultimi aggiornamenti provenienti dall’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi: «Manca da definire i dettagli burocratici che legavano Chivu all’Inter. Si tratta solo di dettagli, con l’Inter che dovrà iniziare la stagione subito. Per questo motivo, il rumeno dovrà essere immediatamente operativo. Chivu è ancora su negli uffici perché deve programmare tutto il lavoro da fare e gli annunci social, mentre i dirigenti sono in direzione Parma per la rivelazione dei calendari. Per il rumeno, è di fatto iniziata l’avventura in nerazzurro. Il resto sono dettagli, la sostanza è che Chivu sarà il nuovo tecnico dell’Inter».

Barzaghi apre le porte alla permanenza di Cecchi all’Inter: il punto

PERMANENZA POSSIBILE – Barzaghi ha poi aggiunto: «Farris, i preparatori atletici saranno tutti con Inzaghi. L’unico che non farà parte dell’avventura in Arabia è il collaboratore tecnico di Inzaghi, Mario Cecchi, che potrebbe restare all’Inter. Si sta lavorando anche su questo, mentre la maggior parte dei collaboratori del tecnico piacentino andranno in Arabia. Per tutto lo staff è stata un’avventura bellissima, ora si auspica di viverne un’altra in Medio Oriente».