Barzaghi: “Brozovic in panchina. Inter-Hakimi, un’opzione nel contratto”

Marcelo Brozovic difficilmente sarà tra i titolari di Inter-Brescia (in programma domani alle 19.30). Lo riporta Matteo Barzaghi a “Sky Sport”, in diretta da Appiano Gentile. Il giornalista racconta poi di un’opzione nel contratto che legherà Achraf Hakimi all’Inter fino al 2025.

BROZOVIC – I convocati di Inter-Brescia non sono ancora stati diramati da Antonio Conte (qui le sue parole), ma probabilmente Marcelo Brozovic rientrerà tra essi. Lo riporta Matteo Barzaghi: «Brozovic ha continuato ad allenarsi a parte, solo qualcosina con la squadra. Possibilità di vederlo dal primo minuto domani? Direi di no. Ci sono invece possibilità di vederlo in panchina. Conte deciderà domani se convocarlo.»

HAKIMI – Ma oggi in casa Inter è il giorno di Achraf Hakimi. L’esterno ex Borussia Dortmund ha firmato il contratto che lo legherà all’Inter. Contratto in cui è presente un’opzione da non trascurare, secondo Barzaghi: «Tutto fatto tra Inter e Real Madrid. Hakimi ha firmato un contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2025. L’ufficialità arriverà nei prossimi giorni, perché ci sono i contratti da depositare. Oggi il Real Madrid ha rimandato sette volte il contratto, ogni volta doveva modificare qualcosa. Niente recompra, ma c’è un’opzione particolare, il cosiddetto “matching right”. Questo significa che, se in futuro l’Inter volesse vendere Hakimi, il Real Madrid potrebbe pareggiare l’offerta».