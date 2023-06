Barzaghi: «Brozovic, l’Inter non lo cede con piacere! Risparmio…»

Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24, fa il punto sul mercato dell’Inter con Brozovic sempre più vicino all’addio

CESSIONE – Questo il commento di Matteo Barzaghi: «Cessione Brozovic? Non sarà una notizia così bella da festeggiare nel caso in cui dovesse lasciare l’Inter. Da tanti anni a Milano, sta bene, è stato importante per tornare in Champions League con Spalletti, vincere lo scudetto con Conte e per vincere 4 trofei con Inzaghi. Con l’Al Nassr si sta capendo quanto possa avvicinarsi alle richieste dell’Inter, che vuole 25 milioni. Bisogna ricordare che l’Inter andando a vendere Brozovic non lo fa con piacere, ma in un momento economico in cui vendere permette di operare sul mercato e risparmiare 6 milioni netti all’anno per tre anni, quindi 12 al lordo. Un risparmio, compreso il cartellino di circa 50 milioni, un’operazione economica importante che i nerazzurri non possono considerare».