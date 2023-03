Barzaghi: «Brozovic deve dare risposte, Calhanoglu mancherà»

Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha parlato di quanto potrà pesare l’assenza di Calhanoglu e dell’importanza di Brozovic. Inoltre il giornalista ha ricordato i durissimi e tantissimi impegni che attendono l’Inter nel mese di aprile.

FONDAMENTALE − Matteo Barzaghi ha detto la sua su quanto per l’Inter potrà pesare l’assenza di Hakan Calhanoglu e su quanto potrà essere importante Marcelo Brozovic in tal senso. Le sue parole: «Pesa tanto perché forse è stato il giocatore più in forma dell’ultimo periodo insieme a Henrikh Mkhitaryan. Un calciatore fondamentale per la sua capacità di abbinare quantità a qualità, i calci piazzati, i corner. Per cui sarà un’assenza pesante e in stagione, quando Calhanoglu non c’è stato, l’Inter ha vinto due volte ma ne ha anche perse quattro. Per cui lo score senza il turco è negativo. Per questo Simone Inzaghi dovrà ancora una volta reinventare il centrocampo. Adesso deve ricambiare e tornare su Brozovic che è chiamato a dare una risposta importante. Lui fino a qui ha vissuto una stagione deludente e assolutamente diversa da quella dello scorso anno».

TOUR DE FORCE − Il giornalista ha poi ricordato il difficile mese di aprile che attende i nerazzurri: «L’allenamento sarà nel pomeriggio e ci saranno le parole di Inzaghi che racconterà un po’ l’umore. Fa effetto pensare che l’Inter avrà un aprile intensissimo tra il campionato con la Fiorentina, poi c’è la Juventus, ancora il campionato e poi i quarti con il Benfica. Sarà un mese in cui tutti si giocano tutto e i verdetti possono essere invertiti».