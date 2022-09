Barzaghi: «Bayern Monaco sconfitto, dopo Inter qualcosa si è inceppato!»

Il Bayern Monaco, che fa parte dello stesso girone di Champions League dell’Inter, ha perso in Bundesliga (vedi QUI). Causa probabile di questa sconfitta è stato l’impegno settimanale con il Barcellona. Il collega Marco Barzaghi in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha parlato dei tedeschi e del turnover di Simone Inzaghi.

DOPO L’IMPEGNO EUROPEO – Barzaghi dice la sua riguardo la sconfitta dei tedeschi, facendo riferimento all’Inter: «Bayern Monaco sconfitto dall’Ausburg dopo diversi pareggi, a dimostrazione che dopo la prova con l’Inter qualcosa si è inceppato e questo può far ben sperare in vista anche della partita dell’ultima giornata in Germania, magari con loro già qualificati. A dimostrazione di quante scorie lasci la Champions League e l’impegno infrasettimanale europeo, difatti dopo l’impegno contro il Barcellona, i tedeschi hanno addirittura perso. La speranza è che l’Inter e il turnover molto intelligente di Simone Inzaghi possa dare qualche vantaggio ai nerazzurri impegnati domani contro l’Udinese, la squadra più in forma del campionato».