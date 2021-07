Barzaghi: «Bastoni tra gli elogiati da Inzaghi. Stagione incredibile»

Matteo Barzaghi, inviato di ‘Sky Sport’ a Milano, ha commentato le parole di Simone Inzaghi nella conferenza stampa di oggi (vedi articolo), soprattutto quelle legate ad Alessandro Bastoni.

PILASTRO – Come per Antonio Conte, anche per Simone Inzaghi uno dei pilastri della squadra sarà Alessandro Bastoni. Come riferito anche dall’inviato di ‘Sky Sport’ Matteo Barzaghi, che ha commentato in questo modo le parole del nuovo tecnico nerazzurro sul difensore: «Bastoni è uno dei giocatori che Inzaghi ha elogiato nella conferenza di oggi. Non dobbiamo parlarne oggi di lui, ha fatto una stagione incredibile. Conte lo ha voluto tenere fin da subito e lui lo ha ripagato affermandosi andando dritto in nazionale».