Barzaghi: “Atalanta-Inter, Conte punta sui muscoli. Ecco gli spunti”

Barzaghi ha parlato dei temi caldi in vista della partita di questa sera Atalanta-Inter. Le due squadre si giocano nello scontro diretto il secondo posto con un occhio alla Lazio. Le possibili scelte di Antonio Conte a centrocampo prediligono i muscoli. Di seguito le sue dichiarazioni a SkySport24

CONTE E UNA PARTITA MUSCOLARE – Matteo Barzaghi presenta Atalanta-Inter: «Stasera ci sarà il miglior attacco contro la miglior difesa. Sarà una partita interessante, con tanti spunti sul carattere delle due squadre. Se l’Atalanta farà le prove per la Champions League, l’Inter dovrà essere in grado di dominare una squadra che mette molta pressione. Stasera il centrocampo potrebbe essere più muscolare del solito con molti uno contro uno. In tal senso, occhio al trio Gagliardini-Brozovic-Barella».