Barzaghi: «Assenza Arnautovic problema. Manca alternativa fisica»

L’assenza di Marko Arnautovic è un problema serio nella gestione degli attaccanti per Simone Inzaghi. Ne parla Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport.

ALLENAMENTI – Barzaghi parla della situazione davanti: «In attacco oggi sono stati solo 2: Lautaro Martinez e Thuram. Sanchez non è rientrato per gli allenamenti, Arnautovic è l’unico infortunato assieme a Cuadrado. Saranno importanti anche i centrocampisti offensivi in caso di necessità per affiancare l’argentino: penso a Klaassen, Sensi, Mkhitaryan. Giocatori che sono centrocampisti ma che hanno qualità e tecnica per giocare più avanti. Davanti il vero problema è l’assenza di Arnautovic, che garantiva un’alternativa potente e fisica per un gioco diverso»