Barzaghi: «Aspettative alte per Dzeko e il Toro. Che rilancio Handanovic!»

Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha parlato della coppia Dzeko-Lautaro Martinez che domani affronteranno l’Atalanta. L’inviato ha segnalato anche il rilancio di Handanovic a Firenze

ASPETTATIVE E RILANCI − L’Inter domani affronterà l’Atalanta allo stadio San Siro. I nerazzurri sono a caccia dei tre punti per presentarsi poi al meglio per la trasferta in Ucraina di Champions League. I campioni d’Italia arrivano dal grande successo di Firenze per 1-3. Barzaghi commenta la gara contro gli orobici, citando il duo di attacco e capitano nerazzurro: «Edin Dzeko arriva dal gol di Firenze importantissimo, con lui anche Lautaro Martinez. Da entrambi ci si aspetta tanto. Lautaro Martinez ha un buon feeling con gli orobici, un po’ meno il bosniaco. Abbiamo segnalato anche il rilancio di Samir Handanovic che ha fatto una grande prestazione a Firenze. Lo scorso anno fece grande partita a San Siro, due anni fa parò anche rigore a Luis Muriel. L’allenamento sarà nel pomeriggio, la squadra rimarrà in ritiro. Sulla formazione niente di clamoroso, qualche cambio forse nelle fasce».