Barzaghi: «Arnautovic via a gennaio? Dubito dopo il gesto per l’Inter!»

Marko Arnautovic torna al gol con l’Inter, proprio mentre il suo futuro è messo in discussione da voci di calciomercato. Sull’argomento e sulla prestazione dei nerazzurri in Coppa Italia si pronuncia il giornalista Marco Barzaghi

PROVA CONVINCENTE – Marco Barzaghi, ospite di Radio Sportiva, commenta la prestazione nerazzurra in Inter-Udinese: «Ieri sera una prova convincente, soprattutto da parte di chi stava giocando veramente poco. Non solo chi ha segnato, perché anche Josep Martinez, che veniva considerato un oggetto misterioso, ha risposto presente. Anche di questo può essere fiducioso Inzaghi in vista della prossime partite, nel caso ci dovesse essere bisogno di sostituire Sommer».

Arnautovic torna protagonista nell’Inter, ma cosa c’è nel futuro?

RIPRESA – Marco Barzaghi sposta il focus, poi, anche su Marko Arnautovic, tra i protagonisti di Inter-Udinese: «Bene Asllani, che è stato protagonista con personalità, con verticalizzazioni e velocizzando di più il gioco come richiesto da Inzaghi. Bellissimo il gol olimpico da calcio d’angolo. Taremi ha preso il palo ma ha fornito un grande assist per Arnautovic, che si è ripreso, ha segnato di nuovo e ha dichiarato il suo amore per l’Inter. Questo significa, penso, che non ha nessuna intenzione di cambiare aria a gennaio».

GERARCHIE – Marco Barzaghi prosegue sull’attacco dell’Inter: «In che ordine gerarchico metto gli attaccanti dell’Inter, al netto del duo titolare Lautaro Martinez-Marcus Thuram? Io metto sempre Taremi, anche se sta avendo qualche problema in fase realizzativa. Non bisogna mai dimenticare che la giocata più importante della stagione l’ha fatta proprio lui contro l’Arsenal procurandosi quel rigore decisivo per tutta la campagna europea. Abbiamo visto anche un Correa in netta crescita in corsia di sorpasso, poi un colpo in allenamento l’ha tolto un po’ dai giochi. Adesso metterei Taremi-Correa-Arnautovic. Però quest’ultimo positivo ieri sera».