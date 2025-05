Barzaghi: «Ad Appiano supporto e proteste! Vigilia Inter questa»

Matteo Barzaghi con gli aggiornamenti su Psg-Inter. Le sue parole in merito al supporto dei tifosi e poi il programma dei ragazzi prima della finale di Champions League.

LA SITUAZIONE – Barzaghi a poche ore dalla finale tra Psg e Inter: «All’esterno della Pinetina, molti tifosi che si sono radunati per caricare e salutare la squadra. Avrebbero voluto accompagnare la squadra fino a Monaco di Baviera, ma la disponibilità dei biglietti non era così enorme. Il club aveva solo 18.000 tagliandi a disposizione. Sono arrivate oltre 80.000 richieste, e molti non sono riusciti ad acquistare il biglietto. I calciatori hanno fatto l’ultimo allenamento italiano prima della finale. La squadra ha dormito in ritiro. In mattinata partenza in aereo per Monaco di Baviera, nel pomeriggio seduta di rifinitura all’Allianz». C’è stata pure la protesta della Nord.