ERRORI – Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport, ha parlato della partita tra Inter e Napoli di ieri sera. Queste le sue parole: «C’è anche un po’ di amarezza: l’Inter ha orchestrato il gioco della partita, ha avuto il pallone e le occasioni. Poteva vincere, ma non c’è riuscita. Il periodo ci dice che l’Inter è reduce da due pareggi e otto vittorie nelle ultime dieci partite; poteva ottenere la testa della classifica. Per questo c’è un po’ di confusione: Conte è riuscito a imbrigliare gli attaccanti dell’Inter. Si aprono dunque alcune riflessioni: l’Inter, negli scontri diretti, che prima era un marchio di fabbrica, anche per Inzaghi stesso, quest’anno con il Milan ha perso meritatamente, con la Juve ha sprecato due gol e con il Napoli, nonostante il dominio, non è riuscita a vincere. L’Inter ha vinto solo con l’Atalanta e la Roma, anche se questi ultimi sono un discorso a parte. Il bilancio poteva essere più positivo».

Inter, Lautaro Martinez non va: situazione da curare

CURARE – Barzaghi infine, ha commentato il periodo negativo dell’attaccante argentino: «Lautaro Martínez non è lo stesso dello scorso anno, la sua situazione va curata. Adesso si aggiunge anche la pausa per le Nazionali che per lui vuole dire anche lunghi viaggi. Anche Thuram ha smarrito la via del gol. Bisogna però ripartire dalle note positive, come Acerbi che è tornato titolare e ha fatto una grandissima prestazione».