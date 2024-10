Barzaghi: «Adesso capiremo la forza dell’Inter!»

Matteo Barzaghi ha fatto il punto della situazione in casa Inter in vista della sfida contro la Roma di domenica 20 ottobre.

UNA CONVINZIONE – Matteo Barzaghi si è espresso a Sky Sport sul tema relativo alla prossima sfida tra Roma e Inter, concentrandosi sul modo in cui la squadra nerazzurra arriverà alla sfida: «A centrocampo la situazione non è ottimale, è il reparto che sta soffrendo di più. Barella è appena rientrato, Zielinski è fermo ai box, mentre Calhanoglu non sta benissimo. In queste prossime giornate capiremo la reale forza dell’Inter. Ora c’è la Roma in campionato, poi lo Young Boys in Champions League e infine la Juventus di nuovo in campionato. Saranno esami importanti per i nerazzurri».