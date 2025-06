Barzaghi: «Addio Inter-Inzaghi signorile, l’incontro è andato così!»

Barzaghi fa il resoconto dell’intera giornata, che passerà alla storia come l’addio ufficiale di Simone Inzaghi dall’Inter. Il giornalista ha spiegato un po’ come sono andate le cose. Inoltre, ha sottolineato l’eleganza e la signorilità sia dell’Inter che di Inzaghi. Queste le sue parole.

IL RESOCONTO DELLA GIORNATA – In collegamento su Sky Sport 24 dalla sede del club nerazzurro, Matteo Barzaghi ha raccontato le ultime ore che hanno portato all’addio di Simone Inzaghi: «L’incontro è durato due ore, due ore in cui l’allenatore ha incontrato nel centro di Milano Marotta, Ausilio e Baccin. E in questo incontro si è presentato con questo desiderio di chiudere la sua esperienza con la società interista. Nonostante la voglia del club, le due parti hanno convenuto di chiudere il ciclo. Le due parti si sono salutate anche in maniera molto elegante, ci sono stati due comunicati dell’Inter: uno di Simone Inzaghi e un altro del club nell’annunciare la separazione per ricordare quanto fatto dall’allenatore piacentino con le parole di Beppe Marotta a ringraziarlo per il lavoro svolto. Dopo 4 anni e sempre il 4 giugno saluta l’Inter. Ha sempre fatto percepire che c’era qualcosa che stava maturando. Inzaghi è rientrato a casa da un’autista dell’Inter, a confermare la separazione comunque elegante e signorile».