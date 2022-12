Barzaghi: «Accordo Inter-Skriniar prima dell’estate, poi è arrivato il PSG»

Marco Barzaghi, con un video pubblicato sul proprio canale Youtube, porta dei retroscena sulla questione Skriniar, affermando il raggiungimento di un accordo addirittura prima dell’estate. L’accordo, però, pare sia saltato a causa dell’inserimento del PSG

INDECISIONE – Ecco le parole di Marco Barzaghi riguardo alla trattativa Skriniar, che ancora oggi appare irrisolta, nonostante il giornalista affermi la presenza di un accordo tra le parti trovato prima dell’estate: «Tanti iniziano a spazientirsi per la questione Skriniar, facendo anche valutazioni affrettate. La sfortuna ha voluto che non si incastrassero determinate situazioni. Prima dell’estate c’era un accordo di massima a 5 milioni per rinnovare. E anche di questo si è fatta forte l’Inter nel rispedire al mittente le offerte non congrue per il cartellino di Skriniar. Poi però è arrivata l’offerta del PSG ha fatto saltare un po’ il banco e sta insinuando dubbi pesanti. Se offri al giocatore 9,5 per 4 anni netti + un bonus di 10 milioni, tra le due offerte c’è una differenza di una ventina di milioni. Ecco i dubbi del numero 37. L’incontro pre natalizio con il suo agente e il fatto che si siano dati appuntamento nel 2023 dimostra che la partita è ancora aperta, ci sono delle speranze. Cresce un po’ la preoccupazione, la differenza economica è sostanziale. Le valutazioni, però, si fanno alla fine. Il suo non rispondere all’Inter conferma la grande indecisione. E anche l’attesa che magari entri in partita qualche top club inglese che offre cifre ancora più grandi. Il calcio italiano ha pochi argomenti finché non si trovano delle soluzioni, siamo troppo più deboli al momento».