Barzaghi: «A Inzaghi piace la rosa dell’Inter, una priorità»

Domani dovrebbe essere il giorno della presentazione di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell’Inter. Il tecnico ha già espresso le sue idee sulla rosa e lavora con la società su una priorità.

UNA PRIORITA’ – Inzaghi e l’Inter hanno una priorità per il mercato in vista della prossima stagione. Il punto di Matteo Barzaghi per “Sky Sport”: «A Inzaghi piace la rosa. Bisognerà lavorare soprattutto sulle fasce, soprattutto a sinistra dove il profilo ideale sarebbe Emerson Palmieri. A destra, anche in caso di partenza di Hakimi, l’Inter si sente tutelata dalla presenza di Darmian, anche se l’Inter osserva il mercato anche per quel settore. La priorità sono le fasce, il settore da potenziare».