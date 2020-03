Bartomeu: “Lautaro Martinez-Barcellona? Coronavirus, ci saranno scambi”

Bartomeu ha parlato del mercato estivo del Barcellona, ai microfoni di Mundo Deportivo. Il Presidente dei blaugrana tranquillizza i tifosi: il suo club troverà il modo di fare mercato, nonostante le perdite legate al Coronavirus. Continua il pressing su Lautaro Martinez dell’Inter (qui le parole dell’agente)

NIENTE RESTRIZIONI – Josep Maria Bartomeu sottolinea la possibilità di fare mercato: «Con il Coronavirus, la campagna di rafforzamento cambierà? No, Abidal e Planes continuano a lavorare per preparare una squadra, anche se in questa estate sono previste operazioni di scambio di finestre, non ci saranno così tanti soldi, così tanti soldi, ma ci saranno più scambi. Puoi essere ambizioso negli acquisti? Sì, bisogna fare una buona squadra – dice Bartomeu -. Quindi, puoi sognare di acquistare Neymar e Lautaro Martinez anche con gli scambi? Non posso parlare di nomi. Il Barcellona sarà sul mercato disposto a svolgere le operazioni che ritiene appropriate. Ovviamente avremo capacità. Lo dico di nuovo, siamo il club con più entrate nel mondo. Sento le persone dire in base a cosa e penso: ma se siamo i più grandi, cosa devo dire?».