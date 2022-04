Bartoletti: «Inter, Milan e Napoli non hanno giocatori abituati a vincere!»

Secondo Marino Bartoletti nessuna delle tre squadre al vertice, Inter compresa, ha una rosa attrezzata per vincere lo scudetto. Il suo intervento in collegamento con Sky.

POCO ATTREZZATE – Marino Bartoletti ha parlato così della lotta scudetto in Serie A: «Non c’è una squadra attrezzata per vincere lo scudetto, ma soprattutto non ci sono giocatori abituati a vincere lo scudetto. Non sono abituati quelli dell’Inter per averlo vinto solo l’anno scorso, men che meno quelli di Napoli e Milan. I più grandi rimorsi li ha la Juventus che avrebbe potuto approfittare dei tentennamenti. Io penso che l’Inter sia ancora la favorita perché in questo momento gode di un vento che sembrerebbe essere tornato favorevole. Secondo me si vincerà lo scudetto con 5-6 punti in meno rispetto il solito. Si divertiranno gli altri tifosi, non quelli delle squadre interessate».

ATTACCANTI – Bartoletti conclude parlando del futuro dei due attaccanti: «Io penso che sarà molto difficile che Romelu Lukaku torni in Italia. Penso che sia molto probabile che Paulo Dybala vada all’estero, non vedo un club pronto ad accontentarlo in Italia».