Barrow, l’agente: «Favore al Napoli? Discorso già chiuso! Fatta gran gara»

Barrow ha giocato in Bologna-Inter segnando anche la rete poi annullata per offside di Dominguez. Nerazzurri comunque battuti 1-0 dal gol di Orsolini. Ne parla l’agente a Radio Punto Nuovo

NESSUN FAVORE − L’agente di Barrow, Luigi Sorrentino, è ritornato sulla gara vinta ieri dal Bologna contro l’Inter: «Il Bologna sa di aver fatto un piacere ‘Scudetto’ al Napoli? Non direi, 18 o 15 punti il discorso era già chiuso in precedenza… C’è la soddisfazione da parte di Musa e dei compagni di aver fatto ancora una grande partita, stavolta contro una squadra davvero forte. Il Bologna ora ha le carte in regola per poter fare un buon cammino nella seconda parte di stagione».