Barros Schelotto: “Lautaro Martinez ideale con Ronaldo”

“Tuttosport” ha intervistato Guillermo Barros Schelotto. L’allenatore dei Los Angeles Galaxy ha citato anche Lautaro Martinez.

COPPIA IDEALE – “Se partisse Higuain, che io sogno nella mia squadra, la Juventus cercherebbe un nuovo numero nove da affiancare a Ronaldo. Escluso il Pipita, che per me resta fortissimo, ho un nome in particolare: Lautaro Martinez. Lui sarebbe ideale al fianco di CR7″.

Fonte: Filippo Cornacchia – Tuttosport