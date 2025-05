Baroni ‘spiaze’: «Dovevamo fare prestazione di San Siro, mortificato». Il Karma colpisce

Baroni e la Lazio non entrano nemmeno in Conference League. Dopo il pari contro l’Inter per 2-2, arriva la sconfitta contro il Lecce all’ultima giornata. Niente Europa e solo dolore per la squadra biancoceleste, che all’indomani della partita con la Beneamata aveva fatto anche un comunicato imbarazzante.

NON COME A SAN SIRO CONTRO L’INTER – La Lazio che una settimana fa aveva stoppato l’Inter sul 2-2, diventando arbitro dello scudetto con il rigore di Pedro segnato al 90′, perde in casa col Lecce e non va persino in Conference League. Le parole di Marco Baroni rattristato su DAZN: «Sono mortificato, anche per i tifosi e la squadra. Non meritava di chiudere così, avevo avvisato la squadra di questo. La prestazione, soprattutto nel primo tempo, non è una bella immagine. La squadra aveva trovato crescita e identità e oggi abbiamo sporcato un po’ questo percorso. Nel girone di andata fatti 34 punti e in quello di ritorno 31, dovevamo fare una prestazione all’altezza di quella fatta a San Siro, alla penultima. Mi dispiace per tutti».

FUTURO – Baroni poi chiosa così sul suo futuro: «Quando la palla si muove, ci sarà il tempo per incontrare la società. In questo momento, c’è solo tanto dolore, poi ci sarà il tempo per ritrovare calma e lucidità e analizzare insieme alla società».