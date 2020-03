Baroni: “Sepe-Inter? Non mi meraviglio. Può essere titolare in una big”

Baroni ha parlato quest’oggi ai microfoni di “Tuttosport”, sottolineando le grandi qualità di Luigi Sepe. Il portiere, secondo le ultime notizie di mercato, piace molto all’Inter e rappresenta un’opzione come vice-Handanovic. Di seguito le sue dichiarazioni

VERSO UNA BIG? – Marco Baroni ha allenato Sepe a Lanciano, ora lo lancia in ottica nerazzurra: «Mi piaceva la sua personalità con cui stava in campo, come difendeva la sua area. Era congeniale per il mio modo di fare calcio. Lui è molto bravo con i piedi, coraggioso nelle uscite e tra i pali è un portiere esplosivo. Inter? Non mi meraviglio. Credo che lui possa arrivare a fare il titolare in una grande squadra. Dire no a un club come l’Inter non sarebbe facile. E poi tutte le big hanno bisogno di un secondo portiere dello stesso livello del primo. Con i tanti impegni che ci sono oggi non si può pensare a non avere un secondo che non sia affidabile. E Sepe è un portiere molto affidabile tra i pali».