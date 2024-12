Baroni: «Lazio lucida ed equilibrata. Contento per la risposta post-Inter!»

Marco Baroni ha parlato nel post-partita di Lecce-Lazio, match vinto dalla sua squadra grazie al gol nel finale di Adam Marusic. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Marco Baroni si è espresso a DAZN al termine di Lecce-Lazio, sfida vinta dai biancocelesti con il punteggio di 2-1: «La squadra ha crossato tanto, ma è mancata la precisione. C’era necessità di andare sugli esterni, per questo ho inserito Marusic. Sono contento per il suo gol e, più in generale, per la risposta della mia squadra. Affrontare squadre che si abbassano e ti aspettano è sempre complicato. Oggi abbiamo sbagliato tanti passaggi di rifinitura, ma penso che si tratti di una cosa normale. La squadra ha infatti giocato tante partite, ravvicinate, tra campionato e Coppa. I miei calciatori credono in quello che fanno, pur sapendo di dover migliorare. Ho visto una squadra lucida, che ha giocato con convinzione e ci ha creduto fino in fondo senza perdere l’equilibrio».