Baroni: «Infortunio Dele-Bashiru? Sfidiamo l’Inter tra pochi giorni, vedremo!»

A margine dello 0-0 contro il Venezia, in collegamento con DAZN, Marco Baroni, ha commentato la partita con un occhio di riguardo al prossimo match di Coppa Italia contro l’Inter.

SPERANZA – Marco Baroni, allenatore della Lazio, a margine del pareggio contro il Venezia al Penzo, ha parlato in collegamento a DAZN. Tra tanti i temi toccati anche un passaggio sulla prossima partita di Coppa Italia che sarà proprio contro l’Inter a Milano. Queste le parole dell’allenatore dei biancocelesti: «Contro il Venezia c’è mancata un po’ di velocità di manovra, eravamo un po’ appannati. Dele-Bashiru ha avuto una distorsione alla caviglia, dobbiamo ancora verificare, si gioca tra pochi giorni contro l’Inter quindi non sarà facile recuperarlo per quella gara».