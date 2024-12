Baroni: «Conte, dura per gli altri!» Poi su Tavares e Dia. Inter -12

Baroni ha parlato alla vigilia della partita tra Lazio e Napoli di Coppa Italia e a dodici giorni dalla partita contro l’Inter di campionato. Aggiornamenti anche su Tavares e Dia.

ALLA VIGILIA DEL NAPOLI – Il giorno prima di Lazio-Napoli, ottavo di finale di Coppa Italia, Marco Baroni ha dato aggiornamenti sulle condizioni di Nuno Tavares e Boulaye Dia. Al contempo ha elogiato pure Antonio Conte. Queste le sue parole da Formello: «Tavares non c’è per domani, ma non butto la spugna per la prossima. Napoli meritatamente primo in classifica, conosco Conte al di là dei risultati, è un grande allenatore, so che sarà dura per tutti gli altri, ma non sono stupito di questo. Dentro quella classifica c’è tanto lavoro. Dia no domani, possibile recupero per domenica». La Lazio sfiderà l’Inter lunedì 16 dicembre.