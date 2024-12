Baroni come Pioli: «Lazio 12 minuti di supremazia contro l’Inter!». Ma finisce 0-6

Baroni, allenatore della Lazio, dopo il pareggio maturato contro l’Atalanta, in un’intervista concessa a Lazio Style Channel è tornato a parlare della sfida persa 0-6 contro l’Inter, facendo un paragone in grande stile Stefano Pioli.

SUPREMAZIA DOPO LA FIGURACCIA? – Marco Baroni non dimentica lo 0-6 in casa contro l’Inter (o forse sì?), e in un’intervista azzarda: «Noi dobbiamo crescere in queste partite, non voglio tornare sull’Inter dove, anche se è stata una sconfitta dolorosa, abbiamo fatto 12 minuti di supremazia assoluta. Voglio che la mia squadra non perda mai identità neanche nelle sconfitte. Poi quando ci sono delle cadute, anche se dolorose, sono d’aiuto».