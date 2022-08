Baroni: «Tanti cambi, dobbiamo trovare identità. Tuia ancora indisponibile»

Marco Baroni ha parlato dopo l’eliminazione del suo Lecce in Coppa Italia contro il Cittadella (vedi articolo), a una settimana dalla sfida contro l’Inter valida per la prima giornata della prossima Serie A. Il tecnico dei salentini ha parlato delle condizioni del centrale Alessandro Tuia e dello stato della squadra.

AL LAVORO – Marco Baroni cerca di voltare velocemente pagina dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e si prepara alla sfida contro l’Inter del prossimo sabato. Il tecnico, in conferenza stampa, ha rivelato quella che è la situazione al momento della sua squadra e delle condizioni del difensore centrale Alessandro Tuia, indisponibile per un problema muscolare: «La squadra deve ancora trovare un’identità, ma questo è normale quando si cambia così tanto. Dobbiamo trovare velocemente la coesione di squadra. Tuia non so ancora di preciso quando rientrerà, sicuramente credo che dovrà stare fuori ancora più di una settimana».

Fonte – Uslecce.it