Barone: “Lega unita, salvare calcio da collassi! Situazione Fiorentina”

Condividi questo articolo

Joe Barone è stato raggiunto telefonicamente da “ViolaChannel.tv”. Il direttore generale della Fiorentina ha parlato dell’emergenza Coronavirus in relazione al club viola e più in generale al calcio italiano

FIORENTINA – Così Joe Barone: «Momento difficile da affrontare? Sì, è un momento particolare. Le persone coinvolte in queste terribili situazioni sono seguite e sotto controllo. Ognuno sta seguendo il protocollo assegnato. Il nostro dottore Luca Pengue sta facendo con il suo staff un lavoro incredibile. Le strutture sanitarie preposte sono state rapide ed eccezionali. Sono molto molto contento di tutto lo staff della Fiorentina. Rocco Commisso chiama continuamente, tante volte al giorno. Si informa con tutti, vuole sapere come stiamo noi e le nostre famiglie. Sente il dottore e tutti i giocatori e collaboratori. Rocco legge tutto quello che si dice a riguardo per l’Italia e per Firenze in particolare sulla squadra. Ci è vicino, ci aiuta anche se è in America. Ci è vicino con sua moglie Caterina che vorrebbe essere qui con noi insieme al loro figlio Giuseppe che è qui con me a Firenze».

SERIE A – Barone sul calcio italiano: «Soluzioni per ripartire? Devo dire che trovo una Lega molto riunita. Ci sentiamo ogni giorno in videoconference con il lavoro fatto da Paolo Dal Pino, Luigi De Siervo, con tutte le squadre. Sono molto contento. Ora pensiamo a uscire da questa situazione perché la salute è la cosa più importante. Tornare il più presto possibile alla normalità. Con Rocco e gli altri collaboratori delle società stiamo ipotizzando anche degli scenari che dovranno essere presi in considerazione. Non solo quindi calendari e modalità di come finire questa stagione sportiva ma anche capire cosa valutare per salvaguardare il mondo del calcio da possibili collassi e difficoltà che si potranno riscontrare. A cominciare dal calcio e dalle società più piccole. Sono fiducioso che come italiani sapremo trovare la giusta ed equa soluzione».

Fonte: ViolaChannel.tv