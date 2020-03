Barone (Fiorentina) attacca: “72 ore per riunione Lega Serie A, fare prima!”

Barone, direttore generale della Fiorentina, attacca la Lega Serie A per la decisione di fissare l’Assemblea di Lega mercoledì alle 12 (vedi articolo). Il dirigente viola ritiene che sia necessario intervenire in anticipo, per definire il recupero delle partite rinviate e il programma successivo. Ecco le sue parole al TG regionale Rai della Toscana.

PERCHÉ POSTICIPARE? – Joe Barone, dopo il rinvio di Udinese-Fiorentina con sei ore d’anticipo ieri, non ci sta: «Sappiamo che il Consiglio di Lega ha bisogno di settantadue ore per avere una riunione. Io direi che, oggi come oggi, è importante che ci riuniamo, in un momento di emergenza, prima delle settantadue ore per risolvere il campionato di Serie A. Questa è una cosa molto importante, che tutti ci riuniamo al più presto per guardare al futuro del campionato».