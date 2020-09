BarillÃ : “Vidal utile e funzionale per l’Inter, sfida scudetto serrata”

Barillà: “Vidal utile e funzionale per l’Inter, sfida scudetto serrata”

Arturo Vidal Espanyol-Barcellona

Antonio Barilà, giornalista de “La Stampa”, è intervenuto in collegamento per “Sky Sport 24” dove ha commentato l’acquisto di Arturo Vidal da parte dell’Inter e l’impatto che il centrocampista cileno potrà avere per le sorti della stagione dei nerazzurri

L’ETA’ DI VIDAL – Barillà è convinto che i 33 anni di Vidal non saranno un problema: «Noi viviamo in un campionato dove ci sono tantissimi protagonisti sopra i 30 anni e fanno bene. Si è allungata mediamente l’età del rendimento, anni fa non ci sarebbero stati tanti “vecchi”. L’usura del tempo può creare problemi, ma il Vidal che abbiamo visto nelle ultime partite dimostra di essere utile e funzionale nel gioco di Conte, conosce i dettami del tecnico e aggiunge all’Inter quell’esperienza internazionale che lo stesso Conte ha invocato. E’ un tassello ulteriore per fare dell’Inter una seria aspirante al titolo e assicura nuova linfa per le ambizioni internazionali, è un ottimo colpo».

LA LOTTA SCUDETTO – Barillà è sicuro che sarà una lotta avvincente per lo scudetto: «Le cose non cambiano, ma la sfida sarà molto più serrata. La Juventus rimane una fortissima squadra e resta favorita, ma l’Inter si avvicina nettamente per rosa e motivazione che Conte ha saputo trasmettere. C’è un progetto che continua e credo sarà una bellissima lotta».