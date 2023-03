Il Bari torna a perdere con la Ternana, Esposito subentrante

Il Bari torna a perdere clamorosamente contro la Ternana. In casa i biancorossi cadono con il risultato di 1-0. Per il giocatore di proprietà dell’Inter Sebastiano Esposito solo venti minuti sul finale del match.

SPAZIO – Sebastiano Esposito continua ad avere pochissimo spazio con il Bari in Serie B. I biancorossi perdono per 1-0 contro la Ternana dopo sette risultati utili consecutivi. Agli ospiti è bastato il gol di Anthony Partipilo al minuto 19 per ritrovare il successo. L’attaccante di proprietà dell’Inter è entrato al 76′, ma non è stato utile per la rimonta dei suoi. I primi due gol ad inizio esperienza non hanno affatto aiutato, dopo solamente altre due partite da titolare. Negli ultimi cinque match il giocatore è rimasto quattro volte in panchina, in tre occasioni ha totalizzato addirittura zero minuti.