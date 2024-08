Bari, il gol del pari non basta: la Cremonese ha la meglio ai rigori!

La Cremonese passa in vantaggio, il Bari recupera e ottiene i rigori. Dal dischetto, però, hanno la meglio i padroni di casa che passano il turno di Coppa Italia.

PAREGGIO – Cremonese-Bari è la sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, andate in scena oggi pomeriggio allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Il match è rimasto a lungo bloccato sul risultato neutro, con una gioco decisamente equilibrato fra le due squadre nella prima frazione di gioco. Dopo la ripresa i ritmi cambiano e la Cremonese appare più propositiva e pericolosa rispetto alla squadra ospite avversaria. Tant’è che al 68′ del secondo tempo i padroni di casa riescono a sbloccare la sfida, con un gol messo a segno da Manuel De Luca, su assist di Michele Castagnetti. La rete del vantaggio, però, non viene convalidata immediatamente. Solo dopo la revisione al VAR al 71′ l’arbitro assegna il gol. Il match sembrava ormai indirizzato ma il Bari non ha gettato le armi: all’80’ Giacomo Ricci calcia di sinistro la rete del pareggio. I tempi regolamentari non bastano per decidere chi proseguirà in Coppa Italia, per questo le due squadre se la giocano ai calci di rigore. I due errori del Bari dal dischetto, contro l’unico della Cremonese, condanna all’eliminazione.

Cremonese-Bari 1-1 (5-4 D.C.R)

Gol: De Luca 68′, Ricci 80′.