Il Bari dilaga in casa con il Parma, 4-0! Salcedo protagonista nel finale

Il Bari vince per 4-0 contro il Parma e consolida il terzo posto in attesa della partita del Genoa. Eddie Salcedo, giocatore in prestito dall’Inter, è stato grande protagonista del match nei minuti finali.

SUCCESSO – Il Bari vince per 4-0 con il Parma dopo due partite senza successi e sale a 33 punti in campionato. Aggancia il Genoa al terzo posto, in attesa proprio del match dei rivali di lunedì con il Venezia. Il Parma cade in trasferta ed è inerme di fronte alla tempesta di Walid Cheddira. L’attaccante marocchino segna una tripletta nei primi 45 minuti chiudendo la pratica già al primo tempo. All’86’ poi il giocatore di proprietà dell’Inter in prestito al Bari Eddie Salcedo è entrato al posto proprio del migliore in campo del match. Il giovane attaccante classe 2001 ha segnato dopo appena 7 minuti dal suo ingresso in campo. La rete è arrivata con un colpo di testa perfetto finito alla sinistra del portiere. Quattordicesima presenza per Salcedo e secondo gol in stagione, sempre in casa al San Nicola. Il primo gol è stato il 12 novembre contro il Sudtirol.