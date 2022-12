Bari, contro il Pisa termina 0-0: toscani rimangono in 10! Salcedo dal 72′

Il Bari di Salcedo ha sfidato il Pisa nel match valevole per la quindicesima giornata di Serie B. La partita è terminata 0-0, Salcedo non è sceso in campo dal 1′. Per lui ingresso in campo al 72′

RETI BIANCHE – Il Bari di Eddie Salcedo ha sfidato al San Nicola il Pisa nel match valevole per la quindicesima giornata di Serie B. Nessuna delle due squadre trova il guizzo decisivo per mettere a segno un gol e dunque il risultato finale è di 0-0 nonostante il Pisa sia rimasto in dieci al minuto 76 per l’espulsione di Rus. Salcedo, giocatore in prestito al Bari dall’Inter, è entrato in campo solo al 72′.