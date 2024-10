Bargiggia: «Pallone d’oro a Lautaro Martinez? No, era sparito»

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato delle ambizioni di vittoria del pallone d’oro da parte di Lautaro Martinez. Dal suo punto di vista, ciò deve essere escluso per un motivo fondamentale.

IL RAGIONAMENTO – Paolo Bargiggia si è espresso durante un’intervista a TvPlay in merito alla possibilità che Lautaro Martinez sia insignito del pallone d’oro per la stagione appena trascorsa. Secondo il giornalista italiano, il capitano dell’Inter non dovrebbe essere premiato come miglior giocatore della scorsa annata per questa ragione: «Pallone d’Oro? Non credo che lo vinca Lautaro. Ciò al di là delle parole di Messi. Negli ultimi mesi della stagione è sparito».